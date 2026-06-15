تبحث الكثير من الطالبات الحاصلات على الإعدادية العامة والأزهرية 2026، عن بدائل النقل الثانوي في المؤسسات التابعة لجامعة الأزهر.

واعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، عصر الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 71.64 %.

ومن بين الجهات التي تفتح أبوابها للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية 2026، المعهد الفني للتمريض بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، ومقره بالعباسية.

ويتيح المعهد، التقدم للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية والعامة، من المقيمات بمحافظة القاهرة.

شروط القبول بمعهد تمريض مستشفى الزهراء

واشترطت جامعة الأزهر للقبول بالمعهد الفني للتمريض، ما يلي:

أن تكون الطالبة حاصلة على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الأزهرية أو العامة لهذا العام.

ألا يقل عمر الطالبة عن أربعه عشر عام ولا يزيد عن سبعة عشر عام في أكتوبر ٢٠٢6

أن تكون الطالبة مسلمة ومصرية وحسنة السير والسلوك

أن تكون الطالبة من أبناء محافظة القاهرة فقط .

أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج وأن تظل كذلك طوال فترة الدراسة

أن تتفرغ للدراسة بموجب تعهد تقدمه هي وولي أمرها

الالتزام بقبول المجاميع الأعلى أولا على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم للتنسيق بواقع (٤١٠) درجة للشهادة الإعدادية الأزهرية وبواقع (۲۳۰) درجة للشهادة الإعدادية العامة

اجتياز اختبارات القدرات وكشف الهيئة والطبي والاختبار الشخصي بنجاح

لا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد الانتهاء من اجتياز إجراءات واختبارات التنسيق وإعلان النتيجة وفي هذه

الحالة يكلف ولي الأمر بتقديم الأوراق الأصلية خلال موعد نهائي تحدده إدارة المعهد ولا تعتبر الطالبة مقبولة، إلا بعد إحضار أصل المستندات ومطابقة صورها التي تم تسليمها على الأصل

لا يجوز سحب ملف الطالبة بعد قبولها بالمعهد بغرض التحويل أو لأي سبب آخر خلال سنوات الدراسة ويتم تقديم إقرار موقع عليه من ولي أمر الطالبة بعدم التحويل خلال سنوات الدراسة أو سحب الملف إلا إذا تم فصل الطالبة نهائيا لانقطاعها عن الدراسة ، أو لرسوبها أكثر من عامين متتاليين بالصف الدراسي الواحد.

تكون الدراسة بمقر المعهد بمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية – القاهرة مدتها خمس سنوات خارجية وبالمجان.

مميزات الدراسة بالمعهد

توفير تدريب عملي ونظري على أحدث التقنيات الطبية والتمريضية.

حصول الطالبات على شهادة فنية في التمريض، والتي تؤهلهم للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة.

توفير بيئة تعليمية متميزة تشمل مدربين وأساتذة ذوي خبرة وكفاءة عالية في مجال التمريض.

توفير فرص العمل والتدريب في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، وذلك بفضل العلاقات الوثيقة التي يحتفظ بها المعهد مع هذه المؤسسات.

توفير فرصة للطالبات لتحقيق طموحاتهن في مجال الرعاية الصحية والتمريض، وذلك من خلال الحصول على المعرفة والخبرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

توفير بيئة تعليمية متميزة تشجع الطالبات على التفوق والابتكار وتنمية مهاراتهن الشخصية والاجتماعية والتواصلية.