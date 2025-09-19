قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انطلاق الحصص المجانية لجميع الطلاب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء انطلاق الحصص المجانية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "معًا نتعلم"، والتي تهدف إلى دعم العملية التعليمية وتيسير سبل المذاكرة لجميع الطلاب.

وتنطلق الحصص يوميًّا من السبت إلى الخميس، وفق الجدول الزمني المخصص لكل مرحلة دراسية كالتالي:

الصف الرابع الابتدائي: ٦:٠٠ مساءً يوميًا

الصف الخامس الابتدائي: ٧:٠٠ مساءً يوميًا

الصف السادس الابتدائي: ٨:٠٠ مساءً يوميًا

الصف الأول الإعدادي: ٦:٠٠ مساءً يوميًا

الصف الثاني الإعدادي: ٧:٠٠ مساءً يوميًا

الصف الثالث الإعدادي: ٨:٠٠ مساءً يوميًا

الصف الأول الثانوي: ٦:٠٠ مساءً يوميًا

الصف الثاني الثانوي: ٧:٠٠ مساءً يوميًا

الصف الثالث الثانوي: ٦:٠٠ مساءً يوميًا

وقال الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن مبادرة "معًا نتعلم" تأتي استكمالًا لجهود الأزهر الشريف في دعم الطلاب وتقديم كل ما يعينهم على التفوق الدراسي، مشيرًا إلى أن هذه الحصص المجانية تمثل خطوة عملية نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأكد أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي عناية خاصة بالجانب التعليمي والتربوي للطلاب، لافتًا إلى أن المبادرة ستسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وإتاحة محتوى تعليمي متميز لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الفرصة والالتزام بمتابعة الحصص بانتظام.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية الجميع إلى الانضمام للحصص عبر الرابط التالي اضغط هنا.