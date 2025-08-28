يبدأ السبت.. ضوابط التحويل بين كليات جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفتح جامعة الأزهر، السبت المقبل، باب التحويلات بين كليات القاهرة والأقاليم بداية من يوم السبت المقبل، الموافق 30 من أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 25 من سبتمبر القادم 2025م.

وينشر "مصراوي" ضوابط وقواعد التحويل بين كليات الجامعة، طبقا للمنشور الذي تم تعميمه على الكليات، كما يلي:

- التحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات يشمل الباقين للإعادة بالفرق الأولى والإعدادية وفق شروط تتضمن أن يكون التحويل ونقل القيد داخل المنطقة الجغرافية شريطة أن يحصل الطالب أو الطالبة على الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغب في التحويل إليها عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية.

- يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى شرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، واستيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية أو الشعبة عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.

- لا يجوز التحويل ونقل القيد من كليات الجامعة إلى المعاهد الملحقة بكلية العلوم، ويجوز إلى معاهد معاوني القضاء والنظم الإدارية التابعة للجامعة شرط استيفاء الحد الأدنى للقبول والتوزيع الجغرافي.

- يجوز التحويل ونقل القيد من فرق النقل فوق الإعدادية أو الأولى فيما عدا طلاب الفرق النهائية وقبل النهائية المنتظمين والمنتسيبن بين الكليات المتناظرة شرط أن يكون داخل القطاع الجغرافي وأن يكون الطالب ناجحًا بتقدير مقبول على الأقل، وإذا كان التحويل خارج النطاق الجغرافي يشترط حصول الطالب على تقدير جيد، وأن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بالكلية عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية.

- التحويل بين كليات: (الطب البشري - طب الأسنان - الهندسة - الصيدلة - العلوم - الزراعة - الهندسة الزراعية) فيشترط حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية، كما يشترط موافقة عميدي الكليتين.

- يجوز نقل قيد الطلاب والطالبات المقيدين بفرق النقل فوق الأولى أو الإعدادية المنتظمين والمنتسبين إلى الفرق الأولى أو الإعدادية بكليات غير متناظرة بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية عام حصوله على الشهادة الثانوية الأزهرية ووفقا للضوابط التي يقررها مجلس كل كلية.

- لا يجوز تحويل الطلاب والطالبات بالفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المتناظرة.

تحويلات طلاب جامعة الأزهر للجامعات الحكومية

أكدت جامعة الأزهر، عدم ممانعتها تحويل ونقل قيد الطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين للجامعة إلى جامعات ومعاهد مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في أي وقت دون التقيد بمواعيد التحويل، شرط أن يتأكد الطالب من قبول أوراقه في هذه الجامعات والمعاهد قبل سحب ملفه من جامعة الأزهر، ويكون سحب ملفه بوجود ولي الأمر.

اقرأ أيضًا:

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو

أمطار و3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص‎