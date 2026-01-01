موعد امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026

أنهت المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، الاستعداد لعقد امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية 2026/2025.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية 2026/2025، في الـ 16 من يناير المقبل، وسط إجراءات مشددة.

وأصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتم التأكيد على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيز اللجان قبل بدء الامتحانات، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة، مع التشديد على ضرورة تسليمها داخل اللجان إلى شيخ المعهد ووكيله، وتنظيم العمل داخل الكنترولات الفرعية بالمعاهد، ومتابعة تنفيذ خطة عمل الموجهين بالإدارات التعليمية لتغطية جميع لجان المنطقة.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت 25 يناير المقبل، وتنتهي يوم الخميس السادس من فبراير 2025.