ننشر أسماء أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب وطالبات الأزهر 2026

أعلنت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب -ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب وطالبات الأزهر الشريف، للعام الدراسي 2025/ 2026م، وذلك بعد الانتخابات التي أُجريت في منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الأزهر على النحو التالي:

- الأمين العام للاتحاد: عطية مصطفى عطية، من منطقة الغربية.

- الأمين العام المساعد: معاذ نبيسي عبد النبي، من منطقة الفيوم.

- مقرر اللجنة الاجتماعية: مصطفى هلال عبد السلام، من منطقة الإسماعيلية.

- مقرر اللجنة الفنية: الطاهر إبراهيم جاد، من منطقة الأقصر.

- مقرر اللجنة الرياضية: عمر محمود عبد الحميد، من منطقة الشرقية.

- مقرر اللجنة العلمية: براء عمرو محمد، من منطقة مطروح.

- مقرر اللجنة الثقافية والدينية: نور الدين محمد السيسي، من منطقة الدقهلية.

- وفيما يتعلق بتشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات بالأزهر الشريف، جاء على النحو التالي:

- الأمين العام لاتحاد طالبات الأزهر الشريف: أهلة أحمد، من منطقة القاهرة.

- الأمين العام المساعد: روضة أحمد، من منطقة الأقصر.

وجاء أعضاء المكتب التنفيذي على النحو التالي:

- جويرية إبراهيم، من منطقة الغربية.

- زينب الخضر، من منطقة قنا.

- روان أحمد، من منطقة الإسماعيلية.

- آلاء مصطفى، من منطقة كفر الشيخ.

- هبة أحمد، من منطقة القاهرة.