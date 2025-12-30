ننشر أسماء أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب وطالبات الأزهر 2026
كتب : محمود مصطفى أبو طالب
اتحاد طلاب الأزهر
أعلنت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب -ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب وطالبات الأزهر الشريف، للعام الدراسي 2025/ 2026م، وذلك بعد الانتخابات التي أُجريت في منطقة الإسكندرية الأزهرية.
وجاء تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الأزهر على النحو التالي:
- الأمين العام للاتحاد: عطية مصطفى عطية، من منطقة الغربية.
- الأمين العام المساعد: معاذ نبيسي عبد النبي، من منطقة الفيوم.
- مقرر اللجنة الاجتماعية: مصطفى هلال عبد السلام، من منطقة الإسماعيلية.
- مقرر اللجنة الفنية: الطاهر إبراهيم جاد، من منطقة الأقصر.
- مقرر اللجنة الرياضية: عمر محمود عبد الحميد، من منطقة الشرقية.
- مقرر اللجنة العلمية: براء عمرو محمد، من منطقة مطروح.
- مقرر اللجنة الثقافية والدينية: نور الدين محمد السيسي، من منطقة الدقهلية.
- وفيما يتعلق بتشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات بالأزهر الشريف، جاء على النحو التالي:
- الأمين العام لاتحاد طالبات الأزهر الشريف: أهلة أحمد، من منطقة القاهرة.
- الأمين العام المساعد: روضة أحمد، من منطقة الأقصر.
وجاء أعضاء المكتب التنفيذي على النحو التالي:
- جويرية إبراهيم، من منطقة الغربية.
- زينب الخضر، من منطقة قنا.
- روان أحمد، من منطقة الإسماعيلية.
- آلاء مصطفى، من منطقة كفر الشيخ.
- هبة أحمد، من منطقة القاهرة.