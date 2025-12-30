إعلان

ننشر أسماء أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب وطالبات الأزهر 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:50 م 30/12/2025

اتحاد طلاب الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب -ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب وطالبات الأزهر الشريف، للعام الدراسي 2025/ 2026م، وذلك بعد الانتخابات التي أُجريت في منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وجاء تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الأزهر على النحو التالي:

- الأمين العام للاتحاد: عطية مصطفى عطية، من منطقة الغربية.

- الأمين العام المساعد: معاذ نبيسي عبد النبي، من منطقة الفيوم.

- مقرر اللجنة الاجتماعية: مصطفى هلال عبد السلام، من منطقة الإسماعيلية.

- مقرر اللجنة الفنية: الطاهر إبراهيم جاد، من منطقة الأقصر.

- مقرر اللجنة الرياضية: عمر محمود عبد الحميد، من منطقة الشرقية.

- مقرر اللجنة العلمية: براء عمرو محمد، من منطقة مطروح.

- مقرر اللجنة الثقافية والدينية: نور الدين محمد السيسي، من منطقة الدقهلية.

- وفيما يتعلق بتشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد الطالبات بالأزهر الشريف، جاء على النحو التالي:

- الأمين العام لاتحاد طالبات الأزهر الشريف: أهلة أحمد، من منطقة القاهرة.

- الأمين العام المساعد: روضة أحمد، من منطقة الأقصر.

وجاء أعضاء المكتب التنفيذي على النحو التالي:

- جويرية إبراهيم، من منطقة الغربية.

- زينب الخضر، من منطقة قنا.

- روان أحمد، من منطقة الإسماعيلية.

- آلاء مصطفى، من منطقة كفر الشيخ.

- هبة أحمد، من منطقة القاهرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتحاد طلاب الأزهر الإدارة المركزية لرعاية الطلاب الأزهر الشريف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026