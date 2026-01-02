إعلان

الجيزة تعلن مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالأزهر

كتب : أحمد العش

08:38 م 02/01/2026 تعديل في 08:38 م

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، اليوم الجمعة، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، اعتبارًا من يوم الإثنين 5 يناير 2026، وفقًا للجدول المعتمد من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضحت الإدارة، أن الامتحانات ستشمل جميع الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، مشيرةً إلى أهمية الالتزام بمواعيد الجدول الدراسي لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

جداول امتحان صفوف النقل بالأزهر (2)جداول امتحان صفوف النقل بالأزهر (3)جداول امتحان صفوف النقل بالأزهر (4)جداول امتحان صفوف النقل بالأزهر (1)

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات النقل امتحانات الأزهر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026