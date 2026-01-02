أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، اليوم الجمعة، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، اعتبارًا من يوم الإثنين 5 يناير 2026، وفقًا للجدول المعتمد من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضحت الإدارة، أن الامتحانات ستشمل جميع الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، مشيرةً إلى أهمية الالتزام بمواعيد الجدول الدراسي لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة