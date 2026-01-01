اعتماد نتيجة المرحلة الأولية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام 2025/2026، اليوم الخميس، والتي شارك فيها طلاب مكاتب التحفيظ والرواق الأزهري وجميع المراحل التعليمية (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة 142,268 متسابقًا، تم تصعيد 54,768 متسابقًا منهم إلى المرحلة التالية؛ حيث بلغ عدد المصعدين في المستوى الأول 2,043 متسابقًا بنسبة 41%، فيما بلغ عدد المصعدين في المستوى الثاني 7,794 متسابقًا بنسبة 44%، في حين بلغ عدد المصعدين في المستوى الثالث 12,240 متسابقًا بنسبة 37%، وبلغ عدد المصعدين في المستوى الرابع 32,691 متسابقًا بنسبة 38%.

وأكد الدكتور الضويني، أن مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم تُنظَّم وفق أربع مراحل رئيسة، تبدأ بالمرحلة التمهيدية، تليها المرحلة الأولية، ثم مرحلة التصفية النهائية، وصولًا إلى مرحلة العشرة الأوائل، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والعدالة في التقييم.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود الأزهر الشريف المستمرَّة للعناية بكتاب الله تعالى، وافتتاح العام الجديد بتأكيد مركزية القرآن الكريم في مناهجه وأنشطته، وتشجيع النشء والشباب على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته، وترسيخ القيم الأخلاقية والوسطية التي يحملها القرآن الكريم.

