مصطفى عبدالغني منسقًا لبيت العائلة المصرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كلّف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور مصطفى عبدالغني النائب السابق لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بمنصب المنسق العام لبيت العائلة المصرية.

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وجميع منسوبيها بالقاهرة والأقاليم بخالص التهنئة إلى الدكتور مصطفى محمد عبد الغني خير الدين، بثقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتكليفه بمنصب المنسق العام لبيت العائلة المصرية خلفًا للدكتور محمد أبو زيد الأمير.

ودعت جامعة الأزهر، المولى -عز وجل- له التوفيق في موقعه الجديد في بيت العائلة المصرية خدمة للوطن.

وشغل الدكتور مصطفى عبدالغني الأمين العام الجديد لبيت العائلة المصرية، منصب عميد كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة، ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وعضو مجلس الشيوخ.