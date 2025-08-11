برقم الجلوس.. إعلان التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة الطعون على نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024/2025، برقم الجلوس.

ويمكن للطلاب الذين تقدموا بطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية، الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي: هنا

كان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن بدء استقبال طلبات الطعون الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 يوليو وحتى الثلاثاء 12 أغسطس، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم وضمان العدالة بين الجميع.

وأوضح القطاع أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة تقتصر على الطالب نفسه، ويُسمح لولي الأمر بالاطلاع فقط في حال تعذر حضور الطالب، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي يُفيد بالتعرف على الورقة نيابةً عنه.

وأشار القطاع إلى إدراج الامتحانات الشفوية ضمن منظومة الطعون الإلكترونية؛ حيث متاح الطعن على درجة القرآن الكريم والحديث الشريف لجميع الطلاب، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى والثانية للطالب من ذوي الهمم، واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والقراءات للطالب ذوي البصيرة، وذلك باعتبارها مواد مستقلة تخضع لنفس الضوابط المعتمدة للمواد التحريرية.

وأكد القطاع أنَّه حال ثبوت زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد نتيجة التظلم، يتوجَّه الطالب إلى الإدارة التعليمية التي سدَّد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد المبلغ، وتتم متابعة عملية الصرف من خلال المنطقة الأزهرية التابع لها.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم: تسليم الكتب للمدارس فورًا وتوفير المقررات الدراسية نهاية الشهر

تنسيق جامعة القاهرة الأهلية.. رسميًّا رابط التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب

موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025