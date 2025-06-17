كيفية التظلم على نتيجة الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح قطاع المعاهد الأزهرية، باب التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، ولمدة 15 يومًا، وذلك بمقار المعاهد والمناطق على مستوى الجمهورية.

وقال الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات، إن التظلمات تُقدَّم بمقار كنترولات المناطق الأزهرية، وليست متاحة إلكترونيًا كما هو الحال في الشهادة الثانوية، موضحًا أن قيمة التظلم تبلغ 20 جنيهًا عن كل مادة، ويتم ردها للطالب حال حصوله على درجات إضافية.

وأوضح وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات أن إجراءات التظلم تبدأ بتسديد الرسوم المقررة بديوان المنطقة الأزهرية، ثم يتوجه الطالب بصحبة ولي أمره إلى مقر الكنترول للاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به، ويقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار يفيد بالتعرف على الورقة، ثم تُعرض ورقة الإجابة على موجهين متخصصين في المادة محل التظلم لإعادة تقييمها.

وأوضح أنه حال تأكد الطالب من تطابق الورقة معه، يحرر تقريرًا رسميًا يُثبت فيه اطلاعه على إجابته بنفسه، ويُسمح للطالب بالتظلم في جميع المواد، لكن لا يُمكنه الطعن على نفس المادة أكثر من مرة، علمًا أن فترة التظلمات تستمر لمدة 15 يومًا فقط من تاريخ بدء التقديم.

وينشر "مصراوي" خطوات وشروط التظلم على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2024، على النحو التالي:

- فترة تلقي التظلمات مستمرة لمدة أسبوعين بالمعاهد والمناطق الأزهرية.

- يحق للطالب التظلم في أكثر من مادة.

- تسديد الرسوم المخصصة للتظلم بديوان المنطقة الأزهرية التابع لها.

- رسوم التظلم 20 جنيها للمادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

- بعد أن يتقدم الطالب بالتظلم، يتوجه بصحبة ولي أمره إلى مقر الكنترول للتعرف على ورقة الإجابة، ويوقع ولي أمره إقرار التعارف.

- يتم عرض ورق الإجابة الخاص بالطالب على موجهين متخصصين في المواد الطاعن عليها الطالب.

- بعد أن يطلع على ورقة إجابته، يكتب بعدها تقرير أنه تعرف بنفسه عليها.

- لا يمكن للطالب الطعن على المادة أكثر من مرة واحدة.

- لا يحق للطالب الطعن على المواد الناجح فيها.

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