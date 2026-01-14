مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"مع محمد هاني".. لقطة مثيرة للجدل من مدرب منتخب السنغال في الشوط الأول

كتب - يوسف محمد:

08:01 م 14/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني ومدرب السنغال (3)
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني ومدرب السنغال (4)
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني ومدرب السنغال (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (8) (2)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (15) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال، الأنظار بشكل كبير خلال الشوط الأول ن مباراة مصر والسنغال، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وفي الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، خلال اتجه محمد هاني للعب رمية التماس بالقرب من ثياو، وقف أمامه للحديث معه، وسط حالة من الغضب ظهرت على مدافع منتخب مصر بسبب هذا التصرف.

ويلاقي منتخب مصر نظيره السنغال حاليا، في إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ويذكر أن منتخب مصر كان قد تمكن من الصعود إلى هذا الدور، بعدما حقق الفوز في ربع النهائي على كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أقرأ أيضًا:

"زي فرعوني".. 10 صور ترصد الحضور الجماهيري في مباراة مصر والسنغال

ماذا يحدث في ملعب ابن بطوطة بمباراة مصر والسنغال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال محمد هاني مدرب منتخب السنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
50 هدفا عسكريا.. إدارة ترامب تتلقى قائمة بالأهداف المحتملة لهجوم على إيران
شئون عربية و دولية

50 هدفا عسكريا.. إدارة ترامب تتلقى قائمة بالأهداف المحتملة لهجوم على إيران
"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟
حوادث وقضايا

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
شئون عربية و دولية

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 1 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور