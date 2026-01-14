"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

خطف بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال، الأنظار بشكل كبير خلال الشوط الأول ن مباراة مصر والسنغال، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وفي الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، خلال اتجه محمد هاني للعب رمية التماس بالقرب من ثياو، وقف أمامه للحديث معه، وسط حالة من الغضب ظهرت على مدافع منتخب مصر بسبب هذا التصرف.

ويلاقي منتخب مصر نظيره السنغال حاليا، في إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

ويذكر أن منتخب مصر كان قد تمكن من الصعود إلى هذا الدور، بعدما حقق الفوز في ربع النهائي على كوت ديفوار، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

