مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

زوجة مصطفى فتحي تدعمه بهذه الطريقة في مباراة منتخب مصر والسنغال

كتب : مصراوي

08:00 م 14/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (6)
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (5)
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (4)
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (2)
  • عرض 21 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (3)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (4)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (18)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (2)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (9)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (13)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (12)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (14)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (15)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (6)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (5)
  • عرض 21 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (1)
  • عرض 21 صورة
    مصطفي فتحي وزوجته
  • عرض 21 صورة
    مصطفي فتحي وزوجته
  • عرض 21 صورة
    مصطفي فتحي وزوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي

نشرت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها مصطفى فتحي.

وظهرت هبة عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" بنشر صورة لزوجها مصطفى لدعمه خلال مباراة منتخب مصر والسنغال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر والسنغال بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة مصطفى فتحي هبة خلف صور زوجة مصطفى فتحي مباراة منتخب مصر والسنغال مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
شئون عربية و دولية

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
زووم

بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 1 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور