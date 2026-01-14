"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

القاهرة - مصراوي

نشرت هبة خلف زوجة مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها مصطفى فتحي.

وظهرت هبة عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" بنشر صورة لزوجها مصطفى لدعمه خلال مباراة منتخب مصر والسنغال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر والسنغال بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.