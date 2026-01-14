تعليمات من حسام وإبراهيم حسن ل إمام عاشور ومحمد صلاح
نيجيريا
المغرب
"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب المغرب لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا
"المهزوم من المغرب ونيجريا".. موعد مباراة مصر المقبلة بعد الخروج من سباق
"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رقم تاريخي سلبي في الشوط الأول لمباراة منتخب مصرضد السنغال
فيديو هدف السنغال في مرمى منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
