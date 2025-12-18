اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية (الدور الأول) للطلاب الذين حالت ظروف العدوان دون أدائهم الامتحانات، وذلك للعامين الدراسيين 2023/2024 و2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 97.4%.

وأكد وكيل الأزهر، في بيان، أن اعتماد النتيجة يأتي في إطار الدور التاريخي للأزهر الشريف في مساندة القضية الفلسطينية، وحرصه المستمر على رعاية أبنائه الطلاب، والتخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي أثرت على انتظام العملية التعليمية، بما يكفل للطلاب حقهم في التعليم واستكمال مسيرتهم العلمية.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع حرص على اتخاذ الإجراءات المنظمة لاعتماد النتيجة وفق الضوابط المعتمدة، مع مراعاة الظروف القهرية التي مر بها الطلاب، وبما يرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

وشدد على استمرار الأزهر في تقديم دعمه التعليمي والإنساني لأبناء فلسطين، ووقوفه الدائم إلى جانبهم، انطلاقًا من رسالته العالمية في نصرة قضايا الأمة وترسيخ قيم العدل والرحمة والإنسانية.

