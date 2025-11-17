خطوات حصول طلاب كليات الأزهر على مساعدات من الجامعة

تقدم كليات جامعة الأزهر، مساعدات للطلاب والطالبات لتخفيف العبء عنهم وعن كاهل أولياء الأمور، شرط تقديم الأوراق اللازمة لذلك.

وتُصرف المساعدات مادية وعينية للطلاب والطالبات لغير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالكليات، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وتحقق الشروط اللازمة، خلال العام الدراسي.

ويوضح "مصراوي" خطوات حصول طلاب الأزهر على مساعدات من كلياتهم، على النحو التالي:

أولا - الأوراق المطلوبة:

- تقديم بحث اجتماعي موجه إلى جامعة الأزهر من الوحدة الاجتماعية التابع لها الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب ووالده وصورة شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى.

- تقديم مستندات تتضمن مفردات مرتب للوالد إذا كان موظفا.

- صورة فيزا بريد مصري.

- بيان معاش إذا كان الوالد على المعاش أو متوفى.

ثانيا - خطوات التقدم للحصول على مساعدات مالية:

- التقدم إلى مكتب رعاية الشباب بالكلية وتقديم البحث اجتماعي.

- تحديد نوع المساعدة التي يريد الطالب الحصول عليها وهي عبارة عن مساعدات "مادية أو عينية أو توفير احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة من أدوات أو مركبات".

- يتم دراسة الأمر في بعض المساعدات واتخاذ الإجراءات القانونية وصرف المساعدات المالية على الفور.

