اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جدول اختبارات شهري "أكتوبر ونوفمبر" للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي.



وتعقد امتحانات الصفوف "الثالث والرابع والخامس والسادس" بالمرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي، لشهري أكتوبر ونوفمبر يوم الأربعاء 26 من نوفمبر المقبل.



وجاءت ضوابط الامتحانات على النحو التالي:



- الزمن المخصص لكل مادة "فترة دراسية واحدة" ويستمر اليوم الدراسي طبقا للجدول المعتمد دون تعطيل الدراسة.



- يتم الاختبار فيما تم تدريسه خلال الشهور محل الاختبار، مع مراعاة أن تكون الأسئلة متنوعة ومتدرجة، وأن تكون الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.



- توضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة، ويراجعها مشرف المادة بالمعهد، ويعتمدها شيخ المعهد والموجه الفني.



