حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من ترديد بعض العبارات الدينية في سياق الإجابة بدون علم؛ ما يفرغها من مضمونها، مثل قول البعض: "إن شاء الله" أو "الحمد لله" أو "الصلاة على النبي".

ولفت الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، إلى أن سيدنا موسى عليه السلام حين سُئل: من أعلم أهل الأرض؟ أجاب بما لديه من علم، لأنه لم يكن يعلم أن هناك من هو أعلم منه، موضحًا أن كونه كليم الله جعله يجيب وفق ما أُوتي من معرفة، لا على سبيل التعمد أو الخطأ.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن مسألة قول "الله أعلم" ليست دائمًا إجابة صحيحة في كل موضع، مستشهدًا بموقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل رجلًا عن شخص، فأجابه: "الله أعلم"، فأنكر عليه، مبينًا أن هذه ليست إجابة عن السؤال، لأن السائل يسأل عما تعلمه أنت، لا عن علم الله.

وأضاف الجندي أن الإنسان إذا سُئل عن أمر يعلمه، فعليه أن يجيب بعلمه، وإن لم يعلم فليقل "لا أعلم"، مستشهدًا بالمعنى الصحيح: "من قال لا أدري فقد علم"، مؤكدًا أن استخدام "الله أعلم" أحيانًا يكون هروبًا من الإجابة أو سترًا لما يعلمه الإنسان.

وأشار إلى أن البعض يستخدم العبارات الدينية مثل "إن شاء الله" أو "الحمد لله" أو "الصلاة على النبي" كبدائل للإجابة، وهو ما قد يفرغها من معناها الحقيقي، موضحًا أن هذه الألفاظ لها مواضعها التي تُقال فيها، ولا ينبغي اتخاذها ستارًا للتهرب.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن تكرار هذه العبارات بشكل غير منضبط قد يحولها إلى "لزمات كلامية" لا تعبر عن معناها الشرعي، بل قد تُستخدم أحيانًا في غير موضعها، كالتعبير عن الخسارة بقول "كسبنا الصلاة على النبي"، وهو تعبير غير لائق.

وأكد أن مثل هذه الاستخدامات لا تُعد كذبًا، لكنها غير صحيحة من حيث الأدب مع الألفاظ الشرعية، خاصة إذا استُخدمت في غير موضعها أو أُريد بها غير معناها.

وختم الشيخ خالد الجندي مؤكداً أن التعامل الصحيح يكون بالصدق والوضوح، إما بالإجابة أو بالتصريح بعدم العلم، مع الحفاظ على مكانة الألفاظ الدينية وعدم توظيفها في غير موضعها.

