هل صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت صحيحة شرعًا؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

06:48 م 29/04/2026

دار الإفتاء المصرية

هل تصح صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وفي رده، أكدت لجنة الفتوى أنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد -إن تيسر ذلك- ويراعى حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف بمسافة معتدلة تتسع لمقام رَجلٍ آخر مثلًا.
واستشهدت في ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، وورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا».

3 في 10 أشهر.. مقارنة بالأرقام لإصابات زيزو في الأهلي والزمالك
"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من ابنة محمود الخطيب بعد الهجوم على
وزير العدل: توحيد دعاوى النفقة وإعفاؤها من الرسوم القضائية في قانون الأسرة
صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4
إسرائيل: نتنياهو لن يلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل

