تلقى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص يقول: حول حكم كتابة منزل بالتساوي بين الأبناء في حياة الأب؟ ليرد موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده قال أمين الفتوى إن كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء في حياة الأب يُعد من باب الهبة أو العطية أثناء الحياة، ولا يُشترط فيه تطبيق قواعد الميراث، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم".

الأصل في العطايا بين الأبناء هو العدل

وأضاف الشيخ إبراهيم عبد السلام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الأصل في العطايا بين الأبناء هو العدل والتسوية، وأنه يجوز للأب أن يعطي الذكر مثل الأنثى دون حرج، لأن ذلك ليس ميراثًا وإنما تصرف حال الحياة.

التفضيل بين الأبناء في العطية جائز بشرط

وتابع أن التفضيل بين الأبناء في العطية جائز إذا وُجد مبرر شرعي معتبر، كأن يكون أحد الأبناء في حاجة أو يمر بظروف خاصة، أو لم يوفق في حياته مقارنة بغيره، مؤكدًا أن هذا التفاوت لا يُعد ظلمًا إذا كان قائمًا على سبب واضح.

التمييز دون سبب شرعي في الميراث لا يجوز شرعًا

وأشار إلى أن التمييز دون سبب شرعي، خاصة بحرمان البنات أو تفضيل الذكور لمجرد العادات، أمر غير جائز وقد يصل إلى الإثم، لما فيه من مخالفة لتوجيهات الشرع الداعية إلى العدل بين الأبناء.

تقسيم التركة وفق ما ورد في القرآن الكريم

وختم الشيخ إبراهيم عبد السلام، مبينًا أن ما يتم توزيعه بعد الوفاة يخضع لأحكام الميراث الشرعية، حيث يتم تقسيم التركة وفق ما ورد في القرآن الكريم، للذكر مثل حظ الأنثيين، باعتباره حكمًا ملزمًا لا يجوز مخالفته.

