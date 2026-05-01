إعلان

"جثة داخل حقيبة سفر".. كشف لغز مقتل عامل أسيوطي بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

08:28 م 01/05/2026

العثور على جثة شاب داخل حقيبة سفر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل حقيبة سفر ملقاة بطريق بلبيس–الزقازيق بالقرب من منطقة عرب البياضين، حيث بدت عليها آثار اعتداء، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات أن الجثة تعود لشاب يُدعى "أحمد م" يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل عاملًا في مجال المعمار، ومقيم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.
وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط 3 متهمين من أقاربه، بينهم سيدة، لاتهامهم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة ودوافعها

وأوضحت التحريات أن المتهمة قامت باستدراج المجني عليه إلى شقة خاصة بمدينة الزقازيق، بزعم وجود علاقة بينهما، قبل أن يتم احتجازه داخل الشقة.
وأضافت التحقيقات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات واتهامات متبادلة بين الطرفين، تضمنت ادعاء المتهمة تعرضها للابتزاز من المجني عليه.

التخلص من الجثمان ومحاولة إخفاء الجريمة

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بالتخلص من الجثمان في موقع العثور عليه، في محاولة لإخفاء معالم الواقعة، قبل أن تكشف فرق البحث الجنائي ملابسات الجريمة وتحدد هوية الجناة.

ضبط المتهمين والتحقيقات

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس من ضبط المتهمين الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة بلبيس طريق بلبيس الزقازيق جثة داخل حقيبة جريمة الشرقية

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 الزمالك.. الدوري المصري