نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل حقيبة سفر ملقاة بطريق بلبيس–الزقازيق بالقرب من منطقة عرب البياضين، حيث بدت عليها آثار اعتداء، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أن الجثة تعود لشاب يُدعى "أحمد م" يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل عاملًا في مجال المعمار، ومقيم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط 3 متهمين من أقاربه، بينهم سيدة، لاتهامهم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة ودوافعها

وأوضحت التحريات أن المتهمة قامت باستدراج المجني عليه إلى شقة خاصة بمدينة الزقازيق، بزعم وجود علاقة بينهما، قبل أن يتم احتجازه داخل الشقة.

وأضافت التحقيقات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات واتهامات متبادلة بين الطرفين، تضمنت ادعاء المتهمة تعرضها للابتزاز من المجني عليه.

التخلص من الجثمان ومحاولة إخفاء الجريمة

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بالتخلص من الجثمان في موقع العثور عليه، في محاولة لإخفاء معالم الواقعة، قبل أن تكشف فرق البحث الجنائي ملابسات الجريمة وتحدد هوية الجناة.

ضبط المتهمين والتحقيقات

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس من ضبط المتهمين الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.