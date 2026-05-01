قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن نظام الملالي في إيران منتهٍ سواء بضربة عسكرية أو عبر مسار السلام، مؤكدًا أن الشعب والمعارضة الداخلية قادران على إسقاطه.

وأضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج "السؤال الصعب" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن حماس وحزب الله وغيرهما من الميليشيات يتاجرون بالقضية الفلسطينية تحت شعار المقاومة، موضحًا أن هذه التنظيمات حولت القضية إلى مصدر للمال والمكاسب الشخصية.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية، وأن أي نجاح في مفاوضات السلام سيؤدي إلى سقوطه من الداخل، بينما الحرب ستكون الضربة القاصمة التي تنهيه نهائيًا.

وتابع أن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب كانت بمثابة إنذار أخير من الدولة العميقة، التي تسعى لفرض موقف أكثر حزم تجاه إيران، معتبرًا أن هذا الحادث يعكس صراعًا داخليًا في الولايات المتحدة.

وشدد عكاشة على أن الدولة العميقة في أمريكا تتمثل في ثلاث مؤسسات اقتصادية كبرى تملك نحو 85% من اقتصاد العالم، موضحًا أن من يملك الاقتصاد يملك السياسة، وأن هذه المؤسسات تتحكم في الإدارة السياسية العالمية.

وأكد أن النظام الإيراني لن يستمر طويلًا، مشيرًا إلى أن نهايته قريبة جدًا ولن تتجاوز أسابيع، في ظل الحصار المفروض عليه والضغوط المتزايدة على قطاع النفط.

وشدد عكاشة، على أن إيران تواجه عزلة دولية متصاعدة، وأن تدخلاتها في المنطقة لم تجلب سوى الدمار لدول عربية عدة، ما يجعل سقوط نظامها أمرًا حتميًا في المستقبل القريب.