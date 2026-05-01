حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته للتعامل مع مسار حرب إيران إما بتصعيد عسكري كبير أو التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة.

خيارات ترامب في مسار حرب إيران

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، الجمعة: "هناك خيارات. هل نريد أن نذهب وندمرهم تدميرا كاملا ونقضي عليهم إلى الأبد؟ أم نريد أن نحاول عقد صفقة؟ هذه هي الخيارات"، مؤكدا أنه تلقى إحاطة محدثة بشأن الخيارات العسكرية من القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" مساء أمس.

وأوضح ترامب أنه يفضل عدم استئناف حملة القصف، مضيفا: "من الناحية الإنسانية، أفضل عدم القيام بذلك. لكن هذا هو الخيار المتاح: هل نريد أن نقتحم المكان ونقضي عليهم بالقوة أم نريد أن نفعل شيئا ما؟"

قانون صلاحيات الكونجرس في حرب إيران

وفي سياق متصل، وصف ترامب، القانون الذي يحد من استخدام القوة دون تفويض من الكونجرس بأنه "غير دستوري تماما"، في إشارة إلى أنه لن يسعى للحصول على إذن رسمي لمواصلة حرب إيران.

وقال: "إنهم يعتبرونه غير دستوري تماما. لم يُستخدم من قبل. فلماذا يجب أن نكون مختلفين؟"

وتمثل تصريحات ترامب أحدث رفض من جانب الإدارة لقانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والذي يشترط على الرئيس الحصول على إعلان حرب من الكونجرس لمواصلة استخدام القوة لأكثر من 60 يوما.

خلافات مهلة إيران وأمريكا

ويعتبر العديد من المشرعين اليوم بمثابة علامة مرور 60 يوما، استنادا إلى إخطار ترامب للكونجرس ببدء الأعمال العدائية في 2 مارس.

وفي وقت سابق، زعم وزير الدفاع بيت هيجسيث أن وقف إطلاق النار المفتوح بين الولايات المتحدة وإيران يمثل وقفا مؤقتا للحرب، ويعني أن الإدارة لم تصل بعد إلى علامة الـ60 يوما.

وقال ترامب عن تفويض صلاحيات الحرب: "نحن على اتصال دائم بالكونجرس، لكن لم يطلبه أحد من قبل ".

ويختلف المشرعون والمسؤولون الأمريكيون حول ما إذا كان الموعد النهائي القانوني لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض من الكونجرس قد انقضى، حيث تصر إدارة ترامب على أن وقف إطلاق النار أنهى الأعمال العدائية بالنسبة للموعد النهائي لصلاحيات الحرب.