تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين من القاهرة، حول رغبته في الإقلاع عن التدخين والشيشة بشكل نهائي بعد معاناته الصحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تركها.

التدخين محرم شرعًا

وفي رده، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أكد أمين الفتوى أن التدخين محرم شرعًا لما يسببه من ضرر بالغ على صحة الإنسان، موضحًا أن النفس أمانة من الله ولا يجوز الإضرار بها، لقوله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

التدخين من الخبائث وليس من الطيبات

وأشار كمال إلى أن التدخين من الخبائث وليس من الطيبات، لما له من آثار سلبية على الجهاز التنفسي وصحة الإنسان بشكل عام، مؤكدًا أن الإصرار عليه رغم العلم بضرره يُعد تفريطًا في نعمة الصحة التي سيسأل عنها الإنسان.

بداية الطريق للإقلاع عن التدخين

وأضاف أن بداية الطريق للإقلاع عن التدخين تكون بالنية الصادقة والتوبة، من خلال الإقلاع الفوري والعزم على عدم العودة مرة أخرى، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الأماكن والأشخاص الذين يشجعون على التدخين.

نصائح للإقلاع عن التدخين

ونصح بترك المكان فور الشعور بالإغراء، واللجوء إلى الوضوء والصلاة وذكر الله، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما لذلك من دور في صرف التفكير وتقوية الإرادة.

كما أكد أهمية الدعاء، وطلب العون من الله بالإخلاص، قائلًا إن من صدق في التوبة والإرادة أعانه الله ووفقه للثبات.

