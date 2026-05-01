إعلان

"مش قادر أبطل سجائر وشيشة أعمل إيه؟".. رسالة ونصيحة من أمين الفتوى

كتب : علي شبل

12:50 م 01/05/2026

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين من القاهرة، حول رغبته في الإقلاع عن التدخين والشيشة بشكل نهائي بعد معاناته الصحية، وعدم قدرته على الاستمرار في تركها.

التدخين محرم شرعًا

وفي رده، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أكد أمين الفتوى أن التدخين محرم شرعًا لما يسببه من ضرر بالغ على صحة الإنسان، موضحًا أن النفس أمانة من الله ولا يجوز الإضرار بها، لقوله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

التدخين من الخبائث وليس من الطيبات

وأشار كمال إلى أن التدخين من الخبائث وليس من الطيبات، لما له من آثار سلبية على الجهاز التنفسي وصحة الإنسان بشكل عام، مؤكدًا أن الإصرار عليه رغم العلم بضرره يُعد تفريطًا في نعمة الصحة التي سيسأل عنها الإنسان.

بداية الطريق للإقلاع عن التدخين

وأضاف أن بداية الطريق للإقلاع عن التدخين تكون بالنية الصادقة والتوبة، من خلال الإقلاع الفوري والعزم على عدم العودة مرة أخرى، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الأماكن والأشخاص الذين يشجعون على التدخين.

نصائح للإقلاع عن التدخين

ونصح بترك المكان فور الشعور بالإغراء، واللجوء إلى الوضوء والصلاة وذكر الله، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما لذلك من دور في صرف التفكير وتقوية الإرادة.

كما أكد أهمية الدعاء، وطلب العون من الله بالإخلاص، قائلًا إن من صدق في التوبة والإرادة أعانه الله ووفقه للثبات.

الشيخ محمد كمال دار الإفتاء المصرية الإقلاع عن التدخين برنامج فتاوى الناس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هنيدي وهشام ماجد وصلاح عبد الله.. 5 نجوم يشجعون فريق الزمالك
زووم

هنيدي وهشام ماجد وصلاح عبد الله.. 5 نجوم يشجعون فريق الزمالك
"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري
رياضة محلية

"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري
توفيق عكاشة: محاولات اغتيال ترامب مؤشر على نهاية مبكرة لرئاسته
أخبار مصر

توفيق عكاشة: محاولات اغتيال ترامب مؤشر على نهاية مبكرة لرئاسته
لماذا تشعر بالدوخة عند الوقوف فجأة؟ السبب قد يكون مخيف
نصائح طبية

لماذا تشعر بالدوخة عند الوقوف فجأة؟ السبب قد يكون مخيف
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. 5 نجوم يدعمون القلعة الحمراء
زووم

قبل مباراة الأهلي والزمالك.. 5 نجوم يدعمون القلعة الحمراء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الزمالك يعلن تشكيله الرسمي للقمة 132 أمام الأهلي
"عودة الشحات".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري