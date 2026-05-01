قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إيران قتلت من المسلمين عددًا يعادل سكان دولة إسرائيل، دون أن تقتل إسرائيليًا واحدًا حتى أثناء الحروب.

وأضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج "السؤال الصعب" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن شعار "الموت لإسرائيل" مجرد وسيلة للمتاجرة بعواطف المسلمين، مؤكدًا أن هذه الشعارات لا تعكس واقعًا فعليًا وإنما تستخدم للتأثير على الرأي العام.

وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة من القتلى منذ عام 1979 وحتى اليوم تشمل مسلمين من إيران والعراق وسوريا ولبنان، وهو ما يطرح تساؤلات حول حقيقة هذه الشعارات.

وتابع: "الإمارات تحولت إلى دولة خير وليست دولة شر، دولة عصرية اليوم، بينما إيران ترفع شعارات لا علاقة لها بالواقع وتستغل القضية الفلسطينية للتجارة بالعواطف".

وشدد عكاشة على أن من يروج لهذه الشعارات مكانهم الطبيعي في مستشفيات الأمراض العقلية، حيث يجب علاجهم نفسيًا قبل أن يتحدثوا مجددًا إلى الناس.

وأكد أن جماعات مثل حماس وحزب الله، إلى جانب الملالي في إيران، أسهموا في تدمير غزة ولبنان والعراق وسوريا، فضلًا عن تدخلاتهم في السودان واليمن وليبيا.