إعلان

توفيق عكاشة: إيران قتلت من المسلمين ما يعادل سكان إسرائيل

كتب : حسن مرسي

08:30 م 01/05/2026

توفيق عكاشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إيران قتلت من المسلمين عددًا يعادل سكان دولة إسرائيل، دون أن تقتل إسرائيليًا واحدًا حتى أثناء الحروب.

وأضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج "السؤال الصعب" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن شعار "الموت لإسرائيل" مجرد وسيلة للمتاجرة بعواطف المسلمين، مؤكدًا أن هذه الشعارات لا تعكس واقعًا فعليًا وإنما تستخدم للتأثير على الرأي العام.

وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة من القتلى منذ عام 1979 وحتى اليوم تشمل مسلمين من إيران والعراق وسوريا ولبنان، وهو ما يطرح تساؤلات حول حقيقة هذه الشعارات.

وتابع: "الإمارات تحولت إلى دولة خير وليست دولة شر، دولة عصرية اليوم، بينما إيران ترفع شعارات لا علاقة لها بالواقع وتستغل القضية الفلسطينية للتجارة بالعواطف".

وشدد عكاشة على أن من يروج لهذه الشعارات مكانهم الطبيعي في مستشفيات الأمراض العقلية، حيث يجب علاجهم نفسيًا قبل أن يتحدثوا مجددًا إلى الناس.

وأكد أن جماعات مثل حماس وحزب الله، إلى جانب الملالي في إيران، أسهموا في تدمير غزة ولبنان والعراق وسوريا، فضلًا عن تدخلاتهم في السودان واليمن وليبيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توفيق عكاشة إيران الإمارات أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعليق مثير للجدل من فرج عامر بخصوص مباراة الأهلي والزمالك في الدروي
رياضة محلية

تعليق مثير للجدل من فرج عامر بخصوص مباراة الأهلي والزمالك في الدروي

من الخيال إلى الواقع.. أغرب 5 قصص عن المجوهرات حول العالم
علاقات

من الخيال إلى الواقع.. أغرب 5 قصص عن المجوهرات حول العالم
"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)
"اسمه يصنع النجوم".. رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق أمام الزمالك
رياضة محلية

"اسمه يصنع النجوم".. رسائل قوية من جماهير الأهلي للاعبي الفريق أمام الزمالك
قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو
أخبار السيارات

قبل الشراء.. أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بالسوق المصري في مايو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 الزمالك.. الدوري المصري