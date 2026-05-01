"السقف وقع عليهم".. إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

08:36 م 01/05/2026
    حادث انهيار سقف عقار محرم بك بالإسكندرية
شهدت منطقة محرم بك التابعة لحي وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، حادث انهيار جزئي لسقف غرفة داخل أحد العقارات القديمة المأهولة بالسكان، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا.

بلاغ بانهيار في شارع المنزلاوي

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار سقف غرفة داخل عقار بشارع المنزلاوي ووجود مصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ومسؤولو حي وسط إلى موقع الحادث، برفقة قوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المارة ومنع الاقتراب لحين الانتهاء من المعاينة.

تفاصيل العقار وقرارات الترميم

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار قديم مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وتبين أن الانهيار حدث نتيجة سقوط سقف غرفة بالطابق الرابع على غرفة بالطابق الثالث، ما تسبب في وقوع الإصابات.
كما أظهرت الفحوصات الإدارية أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 155 لسنة 2012، لم يتم تنفيذه حتى الآن.

نقل المصابين وإخلاء العقار

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، جرى نقلهم إلى مستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما بدأت سلطات الحي في إخلاء السكان من العقار بشكل احترازي، تمهيدًا لعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انهيار عقار حوادث الإسكندرية محرم بك حي وسط الإسكندرية

