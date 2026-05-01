نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في مجال الضيافة الجوية، مقابل مبالغ مالية، بزعم تمكينهم من الالتحاق بالعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى على خلاف الحقيقة.

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم باستقطاب الضحايا من خلال إعلانات ودعاية مضللة توهم بوجود فرص تدريب وتوظيف وهمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته كمية من المطبوعات الدعائية المستخدمة في الترويج لنشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بارتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما جرى غلق الكيان التعليمي محل الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين