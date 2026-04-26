ما أقرب طريق إلى الجنة؟.. أمين الفتوى يكشف أهم الأعمال التي تقربك

كتب : محمد قادوس

10:34 ص 26/04/2026 تعديل في 04:08 م

الشيخ إبراهيم عبدالسلام أمين الفتوى

قال الشيخ إبراهيم عبدالسلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أقرب الطرق إلى الجنة هو بر الوالدين، فمن يُرد أن يضمن دخول الجنة ورحمة الله سبحانه وتعالى ورضاه يكن بارًا بوالديه.

لماذا يعد بر الوالدين أقرب طريق إلى الجنة؟

وأضاف عبدالسلام خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة" الناس": أن بر الوالدين من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله بعد عبادة الله، مستشهدًا بقوله تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا"، وقوله تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا".

هل الزواج يمنع برّ الوالدين؟

وأكد أن الزواج لا يمنع من بر الوالدين، بل هي وجوبية، وهناك مظاهر للبر، بأن تكون دائم الزيارة، وتقدم الهدايا، وتساعدهما وتكون دائم التواصل معهما.

اقرأ ايضًا:

الإفتاء توضح حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء

"نفسي في ولد" فهل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



"سباق الكهرباء يشتعل".. مقارنة بين أرخص سيارتين بالسوق المصري
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
توافر الأدوية ومرور مفاجئ.. 10 تكليفات مهمة من وزير الصحة لقيادات الوزارة
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة
مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟