تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا ورده من أحد المواطنين حول حكم الصلاة أثناء الوجود في القطار عند دخول وقت الصلاة، خاصة مع صعوبة النزول أو أداء الصلاة في وقتها بشكل طبيعي.

شروط صحة الصلاة في القطار

وفي رده، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأمر يتوقف على وقت الصلاة وظروف الرحلة، وهل سيتمكن الشخص من أداء الصلاة بعد النزول قبل خروج وقتها أم لا.

وأشار شلبي إلى أنه إذا كان وقت الصلاة ممتدًّا، مثل صلاة الظهر في أول وقتها، وكان الراكب سيصل قبل دخول وقت العصر بمدة كافية، ففي هذه الحالة يجوز له تأجيل الصلاة حتى ينزل ويؤديها بشكل طبيعي في مكان مناسب.

حكم صلاة المسافر

وأضاف أنه في حال كان القطار سيصل بعد خروج وقت الصلاة، فيجوز للمسافر أن ينوي جمع التأخير، بحيث يصلي الظهر مع العصر عند الوصول، سواء بإتمام الصلاة أو بالقصر إذا كان في حكم المسافر، وفق الضوابط الشرعية.

كيفية الصلاة في القطار

وأكد أنه إذا ضاق الوقت ولم يتمكن من النزول أو الجمع، فعليه أن يصلي على حسب استطاعته داخل القطار، ولو بالإيماء أو دون استقبال القبلة عند العجز، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء يرون صحة الصلاة في هذه الحالة، بينما يرى آخرون إعادتها بعد الوصول، مراعاة لحرمة الوقت وامتثالًا للأمر الإلهي.

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