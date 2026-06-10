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هل يجوز قراءة آيات طويلة في الصلاة أم الأفضل القصيرة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

01:21 م 10/06/2026

الدكتور محمود شلبي

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تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً ورده من إحدى السيدات حول حكم قراءة آيات طويلة مثل آية الكرسي أو مقاطع من سور كبيرة في الصلاة، وما حكم الالتزام بالسور القصيرة؟.

حكم قراءة آيات طويلة أو قصيرة في الصلاة

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الأصل في القراءة هو ما ورد في قول الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾، وكذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن».

حكم قراءة بعض الآيات في الصلاة

وأشار شلبي إلى أن العلماء أجازوا قراءة القليل والكثير من القرآن في الصلاة، سواء كانت سورة قصيرة أو طويلة أو حتى آية واحدة، بشرط أن تكون الآية أو المقطع ذا معنى مكتمل، فلا يُستحب قطع الآيات بشكل يُخل بالمعنى.

وأضاف أنه يُفضل عند قراءة مجموعة آيات مرتبطة أن يُتمها المصلي حتى يكتمل المعنى، دون التوقف في منتصف السياق، مؤكدًا أن هذه من آداب التلاوة التي تعين على تدبر القرآن وفهمه.

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة

وأكد أن قراءة ما بعد الفاتحة تُعد من السنن عند جمهور الفقهاء، وليست ركنًا من أركان الصلاة، وبالتالي إذا نسيها المصلي فصلاته صحيحة ولا تبطل، ولا يلزمه سجود سهو عند كثير من العلماء، مشددًا على أن الأمر فيه سعة، ويجوز قراءة أي سورة مثل الإخلاص أو المعوذتين أو حتى سور أطول حسب الاستطاعة.

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