شهر ذي القعدة هو أحد الأشهر الهجرية العظيمة، ويأتي في المرتبة الحادية عشرة من شهور السنة القمرية، وهو من الأشهر الحرام التي عظّمها الله تعالى وخصّها بمكانة خاصة في الإسلام، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب.

ويمثل شهر ذو القعدة بداية الاستعداد لموسم الحج، إذ يليه شهر ذو الحجة الذي تؤدى فيه مناسك الحج، لذلك كان له ارتباط وثيق بهذه الشعيرة العظيمة.

ويستحب في هذا الشهر الإكثار من الطاعات، والابتعاد عن المعاصي، تعظيمًا لحرمته، فهو فرصة لتجديد الإيمان، وتهذيب النفس، والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

ويرصد مصراوي 4 فضائل للشهر الكريم، منها:

1- هو الشّهر الحادي عشر في التَّقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم التي نهى اللهُ عن الظلم فيها؛ تشريفًا لها.

2- سُمي شهر ذي القعدة بهذا الاسم؛ لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المُتوالية.

3- ذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ...}. [البقرة: 194].

والمراد بالشهر الحرام: شهر ذي القعدة.

4 -العُمرة فيه سُنَّة؛ لأن عُمرات النبي ﷺ كنّ في شهر ذي القعدة؛ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه].

قصة الآية الكريمة:

يذكر الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره أن شهر ذي القعدة هو الشهر الذي خرج فيه النبي ﷺ لأداء عمرة الحديبية في العام السادس من الهجرة، لكن مشركي مكة صدّوه عن دخولها وعن البيت الحرام.

وبعد الصلح، اتفق النبي ﷺ مع المشركين على أن يعود في العام التالي لأداء العمرة، فدخل مكة مع أصحابه وأقام بها ثلاثة أيام، ثم عاد إلى المدينة، فنزل قول الله تعالى:

"الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ".

ويفسر الطبري الآية بأن الله تعالى مكن المسلمين من دخول مكة في الشهر الحرام، كما منعوا منها في العام السابق، فكان ذلك من باب القصاص والعدل.

