أوضح الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند إنشاء المقابر وتجهيزها، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية كرمت الإنسان حيًا وميتًا، وشرعت له قبرًا يحفظ جسده ويصون حرمته بعد الوفاة.

وبين مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في القبر أن يكون محفورًا في الأرض بعمق مناسب يحقق الغرض من الدفن، مشيرًا إلى أن أقل عمق معتبر هو ما يقارب قامة الإنسان الذي يرفع يده فوق رأسه، وأن يكون القبر بطول الميت وعرضه نصف طوله إذا كان على هيئة اللحد أو الشق.

الأصل في الدفن

وأكد الدكتور محمد نظير عياد أن المقصود من القبر هو مواراة جسد الميت وستره، بما يحفظ كرامته ويمنع انبعاث الروائح أو تعرض الجثمان لأي انتهاك أو اعتداء، وهو ما يمثل المقصد الشرعي الأساسي من عملية الدفن.

حكم الدفن في الفساقي والغرف

وأوضح مفتي الجمهورية، أنه إذا لم تكن طبيعة الأرض صالحة للحفر على هيئة اللحد أو الشق، فلا مانع شرعًا من الدفن في الفساقي أو الغرف المعدة لذلك، بشرط أن تحقق الغاية الشرعية المطلوبة من القبر.

وأضاف أن من أهم الضوابط الواجب مراعاتها في تصميم المقابر أن تسمح بوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبلًا القبلة، وأن يكون المكان مستويًا ومهيأً للدفن بصورة لائقة.

حماية حرمة الميت

وأشار إلى ضرورة إحكام إغلاق القبر بما يحفظ جثمان الميت من العبث أو النبش أو اعتداء الحيوانات والسباع، مؤكدًا أن حماية حرمة الميت بعد دفنه من المقاصد الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند إنشاء المقابر.

جواز وضع علامة تعريفية

ولفت مفتي الجمهورية إلى أنه لا حرج في وضع علامة مميزة على القبر من الخارج للتعريف بصاحبه وتيسير الوصول إليه، ما دام ذلك يتم في إطار الضوابط الشرعية.

وأكد في ختام فتواه أن جميع هذه الأحكام ينبغي أن تُراعى جنبًا إلى جنب مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لإنشاء المقابر وإدارتها، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ كرامة الإنسان بعد وفاته.

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