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هل يجوز ذبح الطيور داخل الحمام؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

كتب : محمد قادوس

12:54 م 07/06/2026 تعديل في 03:54 م

الشيخ أحمد العوضي

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أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى السيدات حول حكم ذبح الطيور داخل الحمام، موضحة أنها تقوم بالتسمية والتكبير سرًا أثناء الذبح، وتتساءل عن مدى صحة ذلك شرعًا.

العبرة بتوافر شروط الذبح الشرعي

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الأصل في الذبح هو استيفاء الشروط الشرعية من التسمية وإزهاق الروح بطريقة صحيحة، مؤكدًا أن مكان الذبح ليس محل تحريم في ذاته إذا توافرت فيه النظافة ولم يكن فيه امتهان.

نظافة المكان أساس الجواز

وأشار إلى أن الحمامات في الوقت الحالي أصبحت على قدر كبير من النظافة والطهارة، بخلاف ما كان عليه الحال قديمًا، مما يجعل الذبح فيها جائزًا إذا لم يكن هناك قذر أو نجاسة ظاهرة تؤثر على صحة الذبح أو على طهارة المكان.

حكم التسمية والتكبير سرًا

وأضاف أن ما تقوم به السائلة من التسمية والتكبير سرًا صحيح ولا حرج فيه، إذ إن التسمية شرط معتبر، سواء كانت جهرًا أو سرًا، طالما تحققت عند الذبح.

مراعاة آداب الطهارة والتعامل مع الطعام

وأكد أن الذبح في هذه الحالة جائز ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى، ما دامت الشروط الشرعية متوافرة، مشددًا على أهمية مراعاة النظافة العامة وآداب التعامل مع الطعام، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة في الطهارة وصيانة النفس.

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دار الإفتاء فتاوى الناس الطيور الشيخ أحمد العوضي

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