أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الصلاة في ملابس أصابها بول طفل بعد أن جف، وكذلك حكم الصلاة على سجادة أصابتها نجاسة، موضحًا أن البول من النجاسات التي يجب إزالتها حتى تصح الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن وجود البول على الثوب أو البدن أو مكان الصلاة يمنع من صحة الصلاة، ما لم تتم إزالة هذه النجاسة.

وأشار إلى أنه إذا تبول الطفل على الملابس أو السجادة، فيجب غسل موضع النجاسة فقط، وليس كامل الثوب أو السجادة، وذلك بصب الماء على المكان المصاب مع العصر، ويكفي تكرار ذلك حتى يزول أثر النجاسة.

وأضاف أن مجرد جفاف البول لا يعني طهارة المكان، بل لا بد من غسله بالماء، لأن الجفاف وحده لا يُزيل حكم النجاسة.

وأكد أن الماء وحده يكفي في تطهير الموضع، ولا يُشترط استخدام الصابون أو المنظفات، وإن كان استعمالها أفضل في إزالة الأثر وتحقيق النظافة الكاملة.

