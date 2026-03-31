ما حكم قول زمزم بعد الوضوء؟.. الإفتاء توضح هل هو بدعة

كتب : علي شبل

07:09 م 31/03/2026

دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قول "زمزم" بعد الوضوء، وهل يعد ذلك من قبيل البدع في الدين، وذلك رداً على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: ما حكم قول زمزم بعد الوضوء؟

وفي ردها، قالت الإفتاء: اعتاد المسلمون قولَ (زمزم) لمن فرغ من الوضوء، وهو دعاء له بأن يرزقه الله تعالى الوضوءَ، أو الشربَ، أو الاغتسالَ من ماء زمزم المبارك، ومراد الداعي عرفًا: الدعاء بأداء الحج أو العمرة اللذين يشتملان على الشرب من زمزم؛ فإن ذلك من لوازمهما عادة.

وأشارت الإفتاء إلى أن اختيار الناس ماء زمزم في الدعاء به دون غيره لفضله على سائر المياه وما فيه من البركة الوافرة؛ فهو أيضًا دعاء بنيل البركة والقبول الملتمَسَيْنِ بشرب ماء زمزم والتطهر به.

وبينت الإفتاء أن هذا من العادات الحسنة، والدعاء بذلك مستحسن شرعًا؛ فإن التعود على مثل هذا الدعاء يُدخل الداعي بذلك السرور على قلب أخيه المتوضئ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيُسِرَّهُ سَرَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الطبراني.

دار الإفتاء حكم قول زمزم بعد الوضوء فتاوى الوضوء

بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
بعد تحذيرات الأرصاد من التقلبات الجوية مجددا… 5 مشروبات لتعزيز المناعة
بسبب الطقس السيئ.. إجازة استثنائية غدًا لبعض الموظفين في الإسكندرية
بسبب الطقس السيئ.. إجازة استثنائية غدًا لبعض الموظفين في الإسكندرية
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة
خريطة سقوط الأمطار في مطروح غداً الأربعاء.. تعرف على ساعة الذروة

على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
على البحر.. يارا السكري تخطف الأنظار والجمهور: "وجه القمر"
الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

