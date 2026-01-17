كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ مصطفى حسنى، الداعية الإسلامي، أن من أبرز الأخلاق التى يجب أن يتحلى بها العبد فى حياته، هى الصبر والثبات على الحال، خصوصا عند تغير الأحوال والظروف، قائلا: إن الإنسان مهما كانت أحواله فإنها تتغير، ولكن عليه أن يظل ملتزما بأداء فرائض الله، مثل الصلاة التى لا يمكن التنازل عنها تحت أى ظرف.

وأضاف حسنى خلال حديثه فى برنامج" دولة التلاوة": أن الصلاة هى فريضة فرضها الله على كل مسلم بالغ، حتى فى أوقات المرض أو الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الشخص المريض يسمح له بالصلاة وهو جالس أو على جنبه، أو حتى يومئ بعينيه فى حال عجز عن الحركة.

كما لفت إلى أنه قد يتمكن المريض من قصر الصلاة أو جمعها فى بعض الحالات، لكن عليه أن يؤدى جميع الفروض مهما كانت التحديات.

وأشار الداعية إلى أن العبادة تحتاج دائما إلى نية دائمة، وأن الإنسان يجب أن يذكر نفسه بها، خاصة فى الأوقات الصعبة التى يمر بها، قائلا: «فى مثل هذه اللحظات، يجب أن يذكر الإنسان نفسه بأن الله هو الذى ابتلاه، وأن ما يواجهه من مصاعب هو من اختيار الله تعالى».

وأكد حسنى على أن الصبر فى مواجهة البلاء والتغيرات الحياتية يحتاج إلى صحبة صالحة، تساعد الإنسان على تذكير نفسه دائما بأن طريقه هو طريق الله، وواجب عليه أن يصبر فى عبادته ويثابر عليها رغم التحديات.

