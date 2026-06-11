إعلان

أمين الفتوى يوضح كيفية التصرف عند قراءة آية سجدة أثناء الصلاة أو خارجها

كتب : علي شبل

02:20 ص 11/06/2026

الدكتور علي فخر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول كيفية التصرف عند قراءة آية سجدة أثناء الصلاة أو خارجها، موضحًا الحكم الشرعي في الحالتين.

كيفية سجدة التلاوة أثناء الصلاة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أنه إذا مرّ المصلي بآية سجدة أثناء قراءته في الصلاة، فإنه يسجد سجود التلاوة ثم يرفع ويكمل قراءته بشكل طبيعي، ثم يتم صلاته.

حكم قراءة آية سجدة خارج الصلاة

وأضاف أنه في حال قراءة آية سجدة خارج الصلاة، مثل أثناء السير أو في المواصلات، ولم يكن الشخص متمكنًا من السجود، فلا حرج عليه، لكن تظل في ذمته سجدة التلاوة، ويؤديها عند أول فرصة يتمكن فيها من السجود.

وأشار إلى أن الحكم نفسه ينطبق سواء كانت القراءة ضمن ورد يومي أو بشكل عارض، فبمجرد قراءة أو سماع آية سجدة، يُستحب أداء سجود التلاوة عند التمكن.

هل يلزم قضاء ما فات من سجدات التلاوة

وشدد على أنه لا يلزم قضاء ما فات من سجدات التلاوة لمن لم يكن يعلم الحكم من قبل، ولكن يبدأ من وقت علمه بالحكم، فيسجد عند قراءة أو سماع آية سجدة دون حرج.

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة.. هل يُبطل الصلاة؟

ما حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها؟.. أمين الفتوى يجيب


الشكوى من الزوج وأهله.. هل تعد غيبة؟.. أمينة الفتوى تجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور علي فخر أمين الفتوى سجدة التلاوة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بسبب الأمطار والعواصف.. تأجيل مباراة إنجلترا وكوستاريكا (صور)
كأس العالم 2026

بسبب الأمطار والعواصف.. تأجيل مباراة إنجلترا وكوستاريكا (صور)
دفع ثمن أمانته.. ضبط المتورطين في تحطيم سيارة مراقب امتحانات بقنا
حوادث وقضايا

دفع ثمن أمانته.. ضبط المتورطين في تحطيم سيارة مراقب امتحانات بقنا
نظرًا لانعدام الأمن.. إيران: إغلاق مضيق هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن
شئون عربية و دولية

نظرًا لانعدام الأمن.. إيران: إغلاق مضيق هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن
"حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
أخبار مصر

"حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
استدرجوه وألقوه في بركة مياه.. ضبط المتهمين بقتل طالب الإعدادي بالشرقية
أخبار المحافظات

استدرجوه وألقوه في بركة مياه.. ضبط المتهمين بقتل طالب الإعدادي بالشرقية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026