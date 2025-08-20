كتب - علي شبل:

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن علاقة الزوجين لا تقتصر على الحب والود فقط، كاشفا عن 3 طرق لحل الخلافات الزوجية، أهمها عدم إشراك أطراف أخرى أو "الفضفضة" مع شخص غريب.

وقال ربيع إنه لا يوجد رجل كامل ولا امرأة كاملة، والعلاقة بين الرجل والمرأة بين أربعة جدران وسقف لا تكون علاقة بها 100% حب أو ود أو اكتمال، وإنما يوجد 10% خلافات أو اختلافات يدخل منها الشيطان.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة cbc، أن الشيطان لا يمكن أن يأتي للرجل في المسجد وهو يصلي ولا يأتي لرجل يرتكب معصية، وإنما يدخل الشيطان في المتشابهات، التي يحتار الناس في الحكم عليها من حيث كونها جائزة أو غير جائزة.

وحدد الدكتور هشام ربيع ثلاث خطوات تتبعها المرأة في حال وجود خلافات بينها وبين زوجها حتى وإن كانت عاطفية، قائلا: "أول شيء لا يوجد فضفضة مع أحد غريب، الزوجة عليها ألا تفضفض مع أحد غريب ولا حتى صديقاتها، حيث يجب أن تكون مشاكل البيت بين أربعة جدران، والزوجة إذا كان لديها وعي كامل فهي تستطيع أن تلملم مشكلتها وخلافاتها مع زوجها".

وأضاف ربيع محددا الخطوة الثانية: إذا لم تستطع الزوجة أن تحل مشاكلها مع زوجها، عليها أن تدخل رجلا من أهله أو أهلها يكون رجلا عاقلا وكبيرا، لا يتدخل لتتفاقم المشكلة وبدلا من أن يحل يهدم.

وأشار إلى أن "الخطوة الثالثة التي تلجأ إليها الزوجة في حال عدم وصولها إلى نتيجة في حل مشاكلها مع زوجها، هي أن تذهب إلى مركز من المراكز المتخصصة في المؤسسات "الدينية" وليس مركزا متخصصا لا علاقة له بالدين لأن مرشد الارشاد الزواجي في دار الإفتاء أو أو وحدة لم الشمل في الأزهر الشريف لديهم شيخ يجلس معهم بالإضافة إلى وجود مختص نفسي أو تربوي".

