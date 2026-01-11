إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الأحد 11 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : محمد قادوس

03:06 م 11/01/2026

موعد أذان المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى" إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً".

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد 11 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الأحد 11يناير، في تمام الساعة 5.14م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 11 يناير 2026 م.

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.03 م

العصر 2:55م

المغرب 5.14 م

العشاء 6:36م


ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

جاء في صحيح مسلم عن الْبَرَاءِ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.

وكذلك حديث: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، بعدما يصلي الغداة عشر مرات، كتب الله عز وجل له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل، فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك، وكن له حجابًا من الشيطان حتى يصبح. أخرجه الخطيب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان المغرب صلاة المغرب مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيمي سمير غانم تتصدر "التريند": مش هعمل تجميل وبحب لدغتي
زووم

إيمي سمير غانم تتصدر "التريند": مش هعمل تجميل وبحب لدغتي

الإفتاء توضح حكم النقوط في المناسبات الاجتماعية.. وهل يكون رده واجبا؟
أخبار

الإفتاء توضح حكم النقوط في المناسبات الاجتماعية.. وهل يكون رده واجبا؟
احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث
نصائح طبية

احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث
ذهبا للعمل وعادا في الكفن.. حكاية شقيقين خطفهما الموت قبل فرحة الخطوبة
أخبار المحافظات

ذهبا للعمل وعادا في الكفن.. حكاية شقيقين خطفهما الموت قبل فرحة الخطوبة
أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أخبار السيارات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران