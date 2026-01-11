إعلان

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأحد11 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

12:08 ص 11/01/2026

مواقيت الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد 11 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأحد 11يناير، في تمام الساعة 5:20 ص، وياتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 10 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12.03 م

العصر 2:55م

المغرب 5.14 م

العشاء 6:36م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم اجعلنا من الذين طال عمرهم وحسن عملهم ورضيت عنهم وختمت لهم بخير وجمعتهم مع من يحبون في الفردوس الأعلى..

اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. الذين آمنوا وكانوا يتقون.. الذين تُفتح لهم أبواب السماء وتُقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

اللهم اسقنا من يد نبيك وحبيبك محمد صلي الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.. وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.

مواقيت الصلاة موعد أذان وصلاة الفجر الهيئة العامة للمساحة

