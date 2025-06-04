كتب- علي شبل:

حذر العالم السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المسافرين من الحجاج بالطائرة من تجاوز ميقات الإحرام، لافتا إلى أن الميقات قد يستغرق السفر فوقه بالطائرة مسافة دقيقة واحدة، داعيا إلى ضرورة الإحرام قبل حلول مكان الميقات.

وقال الخثلان، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): من أراد أن يُحرم في الطائرة فعليه أن يتوخى الدقة عند محاذاة الميقات؛ لأن الطائرة تسير بسرعة كبيرة تصل إلى ٨٠٠ كم أو أكثر، والمواقيت مساحتها صغيرة.

وأضاف العالم السعودي: فلو تأخر الإنسان دقيقة واحدة فقد تتجاوز الطائرة الميقات، ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، ولا بأس أن يُحرم قبل محاذاة الميقات بقليل احتياطًا.

#الشيخ_الخثلان: من أراد أن يُحرم في الطائرة فعليه أن يتوخى الدقة عند محاذاة الميقات؛ لأن الطائرة تسير بسرعة كبيرة تصل إلى ٨٠٠ كم أو أكثر، والمواقيت مساحتها صغيرة، فلو تأخر الإنسان دقيقة واحدة فقد تتجاوز الطائرة الميقات، ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، ولا بأس أن يُحرم قبل محاذاة… pic.twitter.com/3SPkYvCRLc — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) June 3, 2025

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