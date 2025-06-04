إعلان

عالم سعودي يحذر من تجاوز الميقات عند الإحرام في الطائرة: دقيقة واحدة تفرق

04:12 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الشيخ الدكتور سعد الخثلان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علي شبل:

حذر العالم السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المسافرين من الحجاج بالطائرة من تجاوز ميقات الإحرام، لافتا إلى أن الميقات قد يستغرق السفر فوقه بالطائرة مسافة دقيقة واحدة، داعيا إلى ضرورة الإحرام قبل حلول مكان الميقات.

وقال الخثلان، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): من أراد أن يُحرم في الطائرة فعليه أن يتوخى الدقة عند محاذاة الميقات؛ لأن الطائرة تسير بسرعة كبيرة تصل إلى ٨٠٠ كم أو أكثر، والمواقيت مساحتها صغيرة.

وأضاف العالم السعودي: فلو تأخر الإنسان دقيقة واحدة فقد تتجاوز الطائرة الميقات، ولهذا ينبغي التنبه لهذه المسألة، ولا بأس أن يُحرم قبل محاذاة الميقات بقليل احتياطًا.

اقرأ أيضًا:

قلت لزوجتي أنت طالق ولم أكن أقصد الطلاق فهل يقع؟.. عالم أزهري يجيب

الإفتاء توضح حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم: هل يجب عليه إعادة الصلاة؟

زوجي طلقني وينكر اليمين.. ماذا أفعل؟.. عالم أزهري يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور سعد الخثلان الميقات عند الإحرام الإحرام في الطائرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى