كتب- علي شبل:

كشف الداعية السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن أفضل الأعمال المشروعة في العشر الأوائل من ذي الحجة.

وقال الخثلان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، إنه ينبغي للمسلم أن يحرص في هذه العشر على كل ما هو عمل صالح ويشمل ذلك:

١. الصلاة، يحافظ أولا على الفرائض، ويستكثر من النَّوافل.

٢. الصدقات والبذل والإنفاق في سُبل الخير.

٣. صيام الأيام التسعة أو ما يتيسر منها، ويتأكَّد منها صيام عرفة.

٤. الذِّكر بجميع أنواعه، وأشرف الذِّكر تلاوة القرآن.

٥. التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، وقول: لا حول ولا قوَّة إلا بالله، والصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ.

٦. إحياء سُنَّة التَّكبير في المساجد والبيوت وتجمُّعات النَّاس، ويتأكد إحياء السُّنَّة عندما يغفل عنها كثير من النَّاس كما في الوقت الحاضر، فرحم الله من أحيا هذه السُّنَّة بقوله وفعله.

#الشيخ_الخثلان: ينبغي للمسلم أن يحرص في هذه العشر على كل ما هو عمل صالح ويشمل ذلك:

١. الصلاة، يحافظ أولا على الفرائض، ويستكثر من النَّوافل.

٢. الصدقات والبذل والإنفاق في سُبل الخير.

٣. صيام الأيام التسعة أو ما يتيسر منها، ويتأكَّد منها صيام عرفة.

٤. الذِّكر بجميع أنواعه، وأشرف… pic.twitter.com/mQ8p6tJ0SC — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) May 30, 2025

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