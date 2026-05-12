تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا ورده من أحد المواطنين، حول أفضل وقت لذبح الأضحية، وهل يكون ليلًا أم نهارًا، وما هو آخر وقت لذبح الأضحية.

أفضل وقت لذبح الأضحية

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن ذبح الأضحية يجوز ليلًا أو نهارًا بحسب ما يتيسر للإنسان، فإذا تيسر الذبح نهارًا فهو أمر جيد، وإذا لم يتيسر فلا حرج في الذبح ليلًا.

وقت ذبح الأضحية

وأضاف الدكتور محمود شلبي أن وقت الأضحية يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة، ويستمر خلال يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أي أيام التشريق، موضحًا أن مدة الذبح تمتد لأربعة أيام تبدأ من بعد صلاة العيد يوم 10 من ذي الحجة، ثم أيام 11 و12 و13، حتى أذان مغرب اليوم الثالث عشر.

آخر وقت لذبح الأضحية

وختم أمين الفتوى مشيرًا إلى أن الذبح خلال هذه الفترة، سواء في النهار أو الليل، يُجزئ كأضحية، مؤكدًا أنه بعد مغرب يوم 13 من ذي الحجة ينتهي وقت الأضحية، ولا تُحسب بعد ذلك ضمن الأضاحي.

