أوضحت دار الإفتاء المصرية المقصود بأيام التشريق وبيان أهم الأعمال فيها، كاشفة عن أول وآخر موعد لذبح الأضحية.

ما هي أيام التشريق؟

وبينت الإفتاء أن أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العيد؛ لأنَّ أول أيام العيد هو يوم النحر.

أول وآخر وقت لذبح الأضحية

أما أول وآخر وقت لذبح الأضحية، فقالت الإفتاء إن ذبح الأضحية يستمر في أيام التشريق لمَن لم يذبح في يوم النحر، وينتهي وقت الذبح فيها بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

شروط الأضحية والعيوب التي تمنع صحتها

وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، كشف عن شروط الأضحية والعيوب التي تمنع صحتها، قائلًا، خلال لقاء سابق مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة قناة الناس، أن المقصود بالشروط التي تمنع الأضحية هو العيوب التي تُنقص اللحم أو الشحم أو تضر بالإنسان، مؤكدًا أن الضابط الذي ذكره الفقهاء هو أن كل عيب يؤدي إلى نقص في اللحم أو الشحم يجعل الأضحية غير مناسبة.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب الظاهرة، مثل الهزال الشديد أو العرج الذي يمنعها من الحركة أو الأكل، أو وجود نقص في الأجزاء التي تُؤكل، مثل قطع الأذن أو ما شابه ذلك من العيوب التي تجعلها غير مرغوبة.

كما بيّن أيضًا مدى مراعاة السن المحدد، حيث يكون الضأن ستة أشهر فأكثر، والماعز سنة فأكثر، والأبقار سنتين فأكثر، وكذلك الإبل خمس سنوات فأكثر، مع مراعاة أن تكون الأضحية وافرة اللحم وخالية من العيوب التي تؤثر على جودتها.

