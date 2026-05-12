قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعاً من قراءة القرآن الكريم أثناء ارتداء الإنسان للحذاء، وذلك في رده على استفسار لأحد المواطنين من محافظة البحيرة حول مدى مشروعية هذا الفعل.

وأوضح أمين الفتوى، خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" عبر قناة "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن الأصل في ذكر الله وقراءة القرآن هو الجواز في كافة الأحوال، مستدلاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يذكر الله في كل أحيانه، إلا في حالة "الجنابة" فقط، كما استشهد بقوله تعالى: "الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم".

وأضاف شلبي أن شرط قراءة القرآن هو الطهارة من الحدث الأكبر، مؤكداً أن القراءة صحيحة ولا حرج فيها ما لم يكن الشخص جُنباً، أو كانت المرأة في فترة حيض أو نفاس، مشدداً على أن ارتداء الحذاء لا يشكل أي عائق شرعي أو إشكال في صحة القراءة.