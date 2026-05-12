إعلان

هل تجوز قراءة القرآن أثناء ارتداء الحذاء؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح

كتب : داليا الظنيني

11:55 م 12/05/2026

الدكتور محمود شلبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعاً من قراءة القرآن الكريم أثناء ارتداء الإنسان للحذاء، وذلك في رده على استفسار لأحد المواطنين من محافظة البحيرة حول مدى مشروعية هذا الفعل.

وأوضح أمين الفتوى، خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" عبر قناة "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن الأصل في ذكر الله وقراءة القرآن هو الجواز في كافة الأحوال، مستدلاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يذكر الله في كل أحيانه، إلا في حالة "الجنابة" فقط، كما استشهد بقوله تعالى: "الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم".

وأضاف شلبي أن شرط قراءة القرآن هو الطهارة من الحدث الأكبر، مؤكداً أن القراءة صحيحة ولا حرج فيها ما لم يكن الشخص جُنباً، أو كانت المرأة في فترة حيض أو نفاس، مشدداً على أن ارتداء الحذاء لا يشكل أي عائق شرعي أو إشكال في صحة القراءة.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

قراءة القرآن الطهارة الحذاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ميرنا جميل بشورت أبيض ونادين نجيم بفستان جريء.. لقطات نجوم الفن خلال 24
زووم

ميرنا جميل بشورت أبيض ونادين نجيم بفستان جريء.. لقطات نجوم الفن خلال 24
رفضت اتخاذ أي إجراء ضده.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تضرر سيدة أجنبية من
حوادث وقضايا

رفضت اتخاذ أي إجراء ضده.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تضرر سيدة أجنبية من
محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
رياضة محلية

محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
بالصور.. لحظة وصول محمد رمضان العرض الخاص لفيلم اسد
زووم

بالصور.. لحظة وصول محمد رمضان العرض الخاص لفيلم اسد
حديث بالفن | جنازة عبدالرحمن أبو زهرة وحفل زفاف البلوجر عبدالعاطي وأمنيات
زووم

حديث بالفن | جنازة عبدالرحمن أبو زهرة وحفل زفاف البلوجر عبدالعاطي وأمنيات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حديث بالفن| رسالة مؤثرة من لميس الحديدي وحفل زفاف البلوجر عبدالعاطي
لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية