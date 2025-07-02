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عالم سعودي يكشف عن 4 مراتب لصيام عاشوراء: المرتبة الأولى الأفضل

10:25 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

الدكتور سعد الخثلان

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كتب- علي شبل:

كشف الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، عن مراتب صيام يوم عاشوراء، موضحًا أفضلها وفقا لرأي الائمة والفقهاء.

وكان العالم السعودي تلقى سؤالا من شخص يقول: ما أكمل مراتب صيام يوم عاشوراء؟، ليحدد الخثلان، في فتواه عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس، 4 مراتب لصيام عاشوراء، قائلًا: صيام عاشوراء على أربع مراتب، كما ذكر ذلك جمع من المحققين كابن القيم وابن حجر رحمهما الله:

المرتبة الأولى -وهي الأكمل-: أن يصام عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، وإنما كانت هذه أكمل المراتب لأمور:

أولاً: أنه يتحقق من صيام عاشوراء حتى مع تقدير ثبوت الشهر -شهر ذي الحجة- ناقصاً، فإنه إذا صام عاشوراء ويوماً قبله ويوماً بعده تيقن من صيام عاشوراء.

ثانياً: أن ذلك أبلغ في مخالفة اليهود، فكما أن صيام يوم قبله أو بعده فيه مخالفة لليهود، فصيام يوم قبله وبعده أكمل وأبلغ في مخالفتهم.

ثالثاً: أن في ذلك استكثارًا من الصيام في شهر محرم وهو متأكد الاستحباب، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الْمُحَرَّمُ». رواه مسلم، فانظر كيف أضاف الشهر إلى لفظ الجلالة (الله)، وهذا يقتضي تشريفه وتكريمه، وهو أفضل صيام التطوع.

رابعاً: أنه إذا صام يوم عاشوراء ويوماً قبله وبعده يكون قد صام ثلاثة أيام من الشهر، وصيام ثلاثة أيام من الشهر قد رغب فيه النبي ﷺ كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، وأخبر أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صوم الدهر كله، يعني صوم السنة كلها.

المرتبة الثانية: أن يصام التاسع مع العاشر، وصومهما أفضل من صوم العاشر مع الحادي عشر؛ لأن النبي ﷺ خصه بالذكر، فقال: «لئن بقيت إلى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التاسع».

المرتبة الثالثة: صيام العاشر مع الحادي عشر.

المرتبة الرابعة: أن يقتصر على صيام العاشر مفرداً.

والصحيح- يختم الخثلان فتواه- أن الاقتصار على صيام يوم عاشوراء جائز من غير كراهة.

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الدكتور سعد الخثلان صيام عاشوراء عالم سعودي
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