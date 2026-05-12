تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا ورده من أحد المواطنين من القاهرة، حول حكم العمل في مكان يبيع محرمات مع عدم المشاركة المباشرة في البيع.

حكم العمل في مكان يبيع محرمات

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الحكم يختلف بحسب طبيعة العمل، فإذا كان المكان قائمًا في الأساس على بيع المحرمات فقط، فإن العمل فيه لا يجوز، لأن العامل يكون جزءًا من المنظومة القائمة على الحرام.

هذا العمل حرام ولا يجوز شرعًا

وأضاف أنه إذا كان العمل يتضمن مباشرة الحرام، كبيعه أو شرائه أو المساهمة فيه، فإنه يكون محرمًا ولا يجوز.

وأشار إلى أنه في حال كان المكان يبيع أشياء متعددة، من بينها بعض المخالفات الشرعية، وكان الشخص يعمل في قسم أو مجال بعيد تمامًا عن هذه الأمور، ولا يباشرها بأي صورة، فلا حرج عليه في هذه الحالة.

الضابط الشرعي في العمل

وأكد أن الضابط في ذلك هو: هل العمل يُعين على الحرام أو يتضمن مباشرة له، أم أنه بعيد عنه تمامًا، مشددًا على أن من لم يباشر الحرام ولم يكن سببًا فيه، فلا إثم عليه.

