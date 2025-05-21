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عالم سعودي يكشف: الحج يكفر كبائر الذنوب ولكن بشرط (فيديو)

06:53 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور سعد الخثلان

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كتب- علي شبل:

كشف الداعية السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن فضل الحج ومدى تسببه في غفران المعاصي وكبائر الذنوب.

وأكد الخثلان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) أن الحج من أعظم العبادات، ويكفر جميع الذنوب، حتى الكبائر، بشرط إذا تاب العبد منها.

وأضاف عالم الشريعة السعودي أن الحج عبادة من أفضل العبادات، بل إنه يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر منها بعد التوبة، و"أما الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، فهي مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر".

واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)، كما قال أيضًا :(الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

كما أشار الشيخ الخثلان إلى موقف من سيرة عمرو بن العاص رضي الله عنه، حين بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن غفران ذنوبه، فأُبلغ بأن الحج من الأعمال العظيمة التي تمحو ما قبلها.

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الدكتور سعد الخثلان الحج يكفر كبائر الذنوب فضل الحج الحج من أعظم العبادات
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