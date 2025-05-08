هل تكره إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟.. الإفتاء تحسم

كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة، وهل تكره أم تجوز شرعًا.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الأصل أن تصلى الجمعة في المسجد الكبير الذي يسع المصلين، فإن ضاق أو بعدت المسافة بحيث لا يستطيع المصلُّون الذهاب إليه إلا بمشقة فحينئذ تجوز صلاة الجمعة في الزوايا ولا حرج فيها.

وأشارت اللجنة إلى أنَّه ينبغي مراعاة ضوابط الجهات المنظمة لإقامة الجمعة في الزوايا.

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