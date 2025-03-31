لو فاتتني صلاة العيد.. هل أقضيها في البيت وبأي طريقة؟



كـتب- علي شبل:

يستعد المصريون لأداء صلاة عيد الفطر المبارك الإثنين 1 شوال 1446 هـ، ويتساءل الكثيرون عن الأحكام الخاصة بصلاة العيد، ومنها حكم من فاتته صلاة العيد وهل يقضيها بالبيت وما كيفيتها، وما حكم أداء صلاة العيد خلف إمام الراديو أو التليفزيون؟

أوضح الأزهر العالمي أن من فاتته صلاة عيد الفطر يجوز له قضاؤها، في أي وقت خلال يوم العيد أو بعده، جماعة أو منفردًا.

وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان فتواه السابق نشرها، أن صفة صلاة العيد، بتكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية غير تكبيرة القيام.

حكم أداء صلاة العيد خلف إمام الراديو أو التليفزيون

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت في فتوى سابقة أن أداء صلاة العيد في البيوت جائزة شرعًا سواء فردا أو جماعة، وشددت على أن صلاة العيد خلف إمام بالتليفزيون أو الراديو لا تجوز شرعًا.

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