أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من سائلة تشكو من صعوبة التزام أبنائها بالصلاة والمذاكرة، وتسأل هل هناك دعاء مخصوص لهدايتهم؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه ينبغي تعويد الأبناء على الصلاة منذ سن السابعة، ومع بلوغ العاشرة يتم التأكيد عليهم والحرص على التزامهم بها، مع المتابعة والتوجيه المستمر.

وأشار إلى أن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى قدر من الحزم المصحوب بالرحمة، حتى تصبح الصلاة عادة راسخة في حياته، فينشأ عليها وتكون بالنسبة له كأمر طبيعي لا ينفصل عن يومه.

وأضاف أن من أهم الوسائل الدعاء، مستشهدًا بقوله تعالى: "ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا"، وكذلك قوله: "رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء"، مؤكدًا أن لهذه الأدعية أثرًا كبيرًا في هداية الأبناء.

وأكد أن الدعاء وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك قدوة حسنة، من خلال التزام الوالدين بالصلاة، ومشاركة الأبناء فيها، والتعامل معهم بالحسنى، حتى يترسخ لديهم حب العبادة والالتزام بها.

